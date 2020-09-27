«Ахмат» — «Урал»: прямая трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Ахмат» — «Урал». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).



«Ахмат» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.