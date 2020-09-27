«Ахмат» — «Урал»: прямая трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Ахмат» — «Урал». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).
«Ахмат» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
- 27 сентября 2020
-
13:30
-
13:11
-
13:09
-
12:59
-
12:52
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:13
-
12:02
-
12:02
-
11:54
-
11:35
-
11:19
-
11:19
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:37
-
10:29
-
10:12
-
10:04
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
06:16
-
05:03
-
04:13
-
03:53
-
03:08
Партнерский контент