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«Ахмат» — «Урал»: прямая трансляция матча начнётся в 16:30

«Ахмат» — «Урал»: прямая трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Ахмат» — «Урал». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Ахмат» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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