Ферлан Менди: очень боялся подписывать контракт с «Реалом»
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рассказал, что с опаской переходил в клуб из «Лиона» в 2019 году.
«Когда подписал контракт с „Реалом“, очень боялся. Попасть сюда очень сложно, но я быстро адаптировался. Кажется, в итоге всё сложилось хорошо. Не думаю, что отнял место у Марсело. У нас хорошие отношения, он до сих пор даёт мне хорошие советы», — цитирует Менди Marca со ссылкой на французскую телевизионную передачу Téléfoot.
Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за € 48 млн. В минувшем сезоне 25-летний француз помог «сливочным» в 25 матчах испанской Примеры. Защитник записал в актив один гол и четыре результативные передачи.
В нынешнем сезоне принял участие в двух матчах чемпионата и не отметился результативными действиями.
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