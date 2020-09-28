Диего Коста – об игре с Суаресом: я могу сражаться, а Луис – кусаться

31-летний испанский нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, отметившийся голом в ворота «Гранады» (6:1) в игре 3-го тура чемпионата Испании, прокомментировал возможное соперничество за попадание в стартовый состав «матрасников» с Луис Суаресом, приобретённым у «Барселоны».

«Приобретение Суареса — это очень хорошо. Я могу сражаться, а Луис – кусаться (смеётся). Теперь у нас есть такой игрок, как Луис, который, к счастью, покинул «Барселону». Я не знаю, как такая команда отпустила его. В конце концов, он даст многое для «Атлетико» в плане атмосферы в раздевалке, из-за своего воинственного духа и поставленных перед собой целей побеждать и завоевывать титулы.



Конкуренция? Это внутреннее соревнование, которое, если мы сможем продолжить в этой линии, принесет нам большие успехи», — цитирует Косту Marca.