Трансфер Депая в «Барселону» осложнён финансовыми запросами «Лиона»

Переход нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в «Барселону» осложнён финансовыми запросами французского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривают вариант с обменом. В качестве потенциального кандидата — защитник Самуэль Юмтити, который может переехать во Францию в обмен на нидерландца. Сообщается, что у каталонцев ограниченный бюджет, поэтому они вряд ли позволят себе покупку Депая без включения в сделку других футболистов.

Нидерландский нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. В прошедшем сезоне Депай провёл 22 встречи за «Лион» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 4 матча за «Лион» в чемпионате Франции и забил 4 гола.