Сыгравший три матча за «Химки» форвард Сигневич подписал контракт с БАТЭ

Нападающий Николай Сигневич, который накануне покинул «Химки», проведя в клубе две с половиной недели, подписал контракт с БАТЭ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Футболист начал профессиональную карьеру в брестском «Динамо», в котором за два года стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Белоруссии. В 2013 году Сигневич подписал контракт с БАТЭ, за который дебютировал в Лиге чемпионов. Затем провёл один сезон в греческом «Платаньясе». Последним клубом Николая перед переходом в «Химки» был венгерский «Ференцварош». На счету нападающего 15 матчей за сборную Беларуси.

Сигневич успел провести за «Химки» три матча. Два — в Российской Премьер-Лиге и один — в Кубке страны. Результативными действиями он не отметился.