«Может он говорил о другой игре?!» Клопп раскритиковал Кина за слова об игре «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался в недоумении от слов бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и эксперта британского телевидения Роя Кина по игре 3-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Я правильно расслышал, что мистер Кин сказал, что сегодня вечером выступление «Ливерпуля» местами было небрежным? Он так и сказал? Я хочу это услышать. Может, всё-таки он говорил о другой игре… Это не может быть эта встреча, извините!



Это невероятное описание этого матча, который был абсолютно исключительном. Ничего не было неряшливым или небрежным, абсолютно ничего. С первой секунды мы доминировали над командой, которая находится в хорошей форме, на 100% в форме. Вы должны быть чертовски осторожны и не подвергнуться контратаке. Алиссону пришлось однажды нас спасти, также у «Арсенала» было ещё два момента, этого не избежать. В таких ситуациях нам и нужен вратарь. Кроме того, футбол, в который мы играли сегодня вечером, был совершенно исключительным. Об этой игре сегодня нечего сказать плохого. Это было полной противоположностью небрежности», — приводит слова Клоппа Goal.



Кин сделал «последний удар» после слов Клоппа, отметив: «Господи, очень чувствительно. Представьте, если бы он проиграл!»