Мостовой: нельзя думать, что со старой эмблемой «Спартак» сразу станет чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о возможном возвращении старой эмблемы на форму московской команды. По информации «Чемпионата», клуб может вернуть красно-белый ромб без футбольного мяча внутри буквы «С».



«Скорее было бы правильно вернуть старую эмблему. Она была создана тогда, когда создавался «Спартак». Всё, что сделано в такие исторические моменты, имеет право на жизнь. Эмблему можно отнести к какому-то произведению. Возможно, оно было написано 60 лет назад, но все его помнят.



Говорить о фарте здесь сложно. Он всегда играет особую роль, но нельзя же думать, что если поменяем эмблему, то сразу чемпионами станем. Я играл с этой эмблемой, но тогда, кроме ромбика, на майках ничего не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 году