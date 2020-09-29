«ПСЖ» пытается договориться с «Тоттенхэмом» об аренде Деле Алли
«Пари Сен-Жермен» пытается договориться с «Тоттенхэм Хотспур» об аренде полузащитника Деле Алли, сообщает RMC Sport.
По информации источника, парижане ведут переговоры со «шпорами» о годовой аренде английского хавбека. Однако диалог проходит с затруднениями. Сообщается, что решение зависит только от президента лондонского клуба Дэниел Леви. «ПСЖ» хочет успеть оформить сделку до окончания трансферного окна, которое закроется 5 октября.
Ранее появилась информация, что у Алли конфликт с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Сумма трансфера составила € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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