Генеральный директор «Динамо»: отставка Новикова — понятный шаг и логичный

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин высказался об отставке главного тренера клуба Кирилла Новикова.
«Отставка Кирилла Новикова — понятный шаг и логичный. Причём даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды. Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы её развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.
Кирилл принял решение, и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы со своей стороны рассчитывали всё же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее», — приводит слова Белкина Sport24.
- 29 сентября 2020
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