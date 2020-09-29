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«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч Кубка лиги

«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч Кубка лиги
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 4-го раунда Кубка английской лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Танганга, Регилон, Сиссоко, Н'Домбеле, Фернандеш, Ламела Бергвейн

Запасные: Харт, Санчес, Дэвис, Доэрти, Хёйбьерг, Моура, Кейн

«Челси»: Менди, Чилвел, Томори, Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт, Вернер, Жиру

Запасные: Аррисабалага, Джеймс, Эмерсон, Баркли, Хаверц, Канте, Абрахам

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном, ассистировать будут Марк Скоулз и Тим Вуд.

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