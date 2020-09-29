«Милан» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом
«Милан» проявляет интерес к португальскому защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Впрочем, манкунианцы настаивают на полноценном трансфере. Переговоры между клубами продолжаются.
Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 22 млн. В прошлом сезоне португалец не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. Контракт 21-летнего футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года.
«Милан», набрав в двух турах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Милан» согласовал трансфер игрока, забившего ему в Лиге Европы
- 29 сентября 2020
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