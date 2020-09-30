«Манчестер Юнайтед» рассматривает аренду Луки Йовича и подписание Кавани

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
По информации источника, манкунианцы надеются усилить атакующую линию до закрытия трансферного окна 5 октября. В команде есть Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд в качестве основных форвардов, однако наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер рассматривает возможность аренды 22-летнего серба на год. По информации испанских СМИ, «Реал» и Йович пришли к соглашению, что футболиста нужно отпустить для регулярной игровой практики.
AS также сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с Эдинсоном Кавани, который стал свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен». Однако англичан не устраивают запросы по зарплате. По этой причине 33-летний уругваец не присоединился к мадридскому «Атлетико».
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