Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» рассматривает аренду Луки Йовича и подписание Кавани

«Манчестер Юнайтед» рассматривает аренду Луки Йовича и подписание Кавани
Футбол / Англия 0

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

По информации источника, манкунианцы надеются усилить атакующую линию до закрытия трансферного окна 5 октября. В команде есть Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд в качестве основных форвардов, однако наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер рассматривает возможность аренды 22-летнего серба на год. По информации испанских СМИ, «Реал» и Йович пришли к соглашению, что футболиста нужно отпустить для регулярной игровой практики.

AS также сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с Эдинсоном Кавани, который стал свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен». Однако англичан не устраивают запросы по зарплате. По этой причине 33-летний уругваец не присоединился к мадридскому «Атлетико».

«Рома» может арендовать Йовича вместо Майораля
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020