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Хавбек «Спартака» Ломовицкий расторг арендное соглашение с «Химками»

Хавбек «Спартака» Ломовицкий расторг арендное соглашение с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что хавбек Александр Ломовицкий, арендованный у «Спартака», расторг соглашение с подмосковным клубом.

«Ломовицкий расторг арендное соглашение с нами, которое было заключено ещё старым руководством. У него такая опция о возможности расторжения контракта была прописана в соглашении», — цитирует Ульянова Sport24.

28 сентября 22-летний футболист в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки».

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