Экс-хавбек «Урала» Ароян ушёл на фронт, отказавшись от контракта с «Лариссой»

В греческой «Лариссе» сообщили, что переход 28-летнего бывшего защитника «Урала» Вараздата Арояна в клуб сорвался из-за нагорно-карабахского конфликта.

«Агент капитана сборной Армении Арояна сообщил нам, что переход игрока в „Лариссу“ отменён, по крайней мере на этот трансферный период. Футболист, как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится на расположении армии», — сообщает пресс-служба греческого клуба.

22 сентября Ароян покинул «Урал». Клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В составе «Урала» он провёл 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ароян провёл один матч и не отметился результативными действиями.

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.