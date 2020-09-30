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Экс-хавбек «Урала» Ароян ушёл на фронт, отказавшись от контракта с «Лариссой»

Экс-хавбек «Урала» Ароян ушёл на фронт, отказавшись от контракта с «Лариссой»
Футбол / РПЛ 0

В греческой «Лариссе» сообщили, что переход 28-летнего бывшего защитника «Урала» Вараздата Арояна в клуб сорвался из-за нагорно-карабахского конфликта.

«Агент капитана сборной Армении Арояна сообщил нам, что переход игрока в „Лариссу“ отменён, по крайней мере на этот трансферный период. Футболист, как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится на расположении армии», — сообщает пресс-служба греческого клуба.

22 сентября Ароян покинул «Урал». Клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В составе «Урала» он провёл 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ароян провёл один матч и не отметился результативными действиями.

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

«Урал» объявил о расставании с Вараздатом Арояном
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