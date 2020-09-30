Экс-хавбек «Урала» Ароян ушёл на фронт, отказавшись от контракта с «Лариссой»

В греческой «Лариссе» сообщили, что переход 28-летнего бывшего защитника «Урала» Вараздата Арояна в клуб сорвался из-за нагорно-карабахского конфликта.
«Агент капитана сборной Армении Арояна сообщил нам, что переход игрока в „Лариссу“ отменён, по крайней мере на этот трансферный период. Футболист, как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится на расположении армии», — сообщает пресс-служба греческого клуба.
22 сентября Ароян покинул «Урал». Клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В составе «Урала» он провёл 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ароян провёл один матч и не отметился результативными действиями.
Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
- 30 сентября 2020
-
19:06
-
18:56
-
18:27
-
18:22
-
18:13
-
17:53
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:31
-
17:27
-
17:13
-
17:13
-
16:55
-
16:49
-
16:48
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
15:56
-
15:51
-
15:48
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:11
-
15:03
-
14:56
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:36