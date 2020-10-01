Де Вильена: это историческое событие для «Краснодара», мы вошли в историю

Нидерландский полузащитник Тонни де Вильена прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Все мы испытываем превосходные чувства. Мы говорили об этом перед матчем, что приехали сюда за победой. Мы победили и вышли в Лигу чемпионов. Это историческое событие для клуба, всего города, болельщиков. Мы вошли в историю», — сказал Тонни де Вильена в послематчевом интервью.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. «Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.

Де Вильена перешёл из «Фейеноорда» в «Краснодар» в 2019 году.