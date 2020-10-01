Стал известен состав сборной Англии на матчи с Уэльсом, Бельгией и Данией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав команды на товарищескую игру с Уэльсом (8 октября), а также матчи Лиги наций с Бельгией (11 октября) и Данией (14 октября).
Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Ник Поуп («Бёрнли»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес («Ливерпуль»), Бен Чилвел («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Майкл Кин («Эвертон»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Эйнсли Мэйтланд-Найлс («Арсенал»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Киран Триппьер («Атлетико»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»), Гарри Уинкс («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Джек Грилиш («Астон Вилла»).
Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Харви Барнс («Лестер Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
- 1 октября 2020
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