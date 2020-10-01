Денис Глушаков: мне что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру?

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей мотивации.
«А что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру? Несколько месяцев назад я больше всех бегал в «Ахмате», был в отличной форме. Или у меня физические данные не соответствуют уровню РПЛ? Сейчас мне нужно недели две, чтобы набрать именно игровой тонус, войти в ритм. Всё это время я тренировался — работал с тренером по физической подготовке, индивидуально. Я – профессионал и заканчивать карьеру не собираюсь. Доказывать мне, наверное, тоже нечего — уже всем давным-давно всё доказал. Если я кому-то что-то и должен, то только самому себе», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».
- 1 октября 2020
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:44
-
21:43
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:58
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:22