Денис Глушаков: мне что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру?

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей мотивации.

«А что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру? Несколько месяцев назад я больше всех бегал в «Ахмате», был в отличной форме. Или у меня физические данные не соответствуют уровню РПЛ? Сейчас мне нужно недели две, чтобы набрать именно игровой тонус, войти в ритм. Всё это время я тренировался — работал с тренером по физической подготовке, индивидуально. Я – профессионал и заканчивать карьеру не собираюсь. Доказывать мне, наверное, тоже нечего — уже всем давным-давно всё доказал. Если я кому-то что-то и должен, то только самому себе», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».