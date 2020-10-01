Владимир Габулов: «Зениту» надо усиливаться. В текущем составе бороться за плей-офф сложно

Бывший вратарь сборной России и «Брюгге» Владимир Габулов оценил жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для «Зенита». Российский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Группа у «Зенита» сложная, но проходных в Лиге чемпионов не может быть в принципе. «Боруссия» — явный фаворит. Конкурировать за вторую строчку питерцы будут, скорее, с «Лацио» и «Брюгге». Именно с бельгийцами можно играть в футбол: они размашисто атакуют и никогда не закрываются, часто оголяя оборону. Но недооценки со стороны «Зенита» быть не должно: «Брюгге» — точно не проходной соперник, с которым будет легко. Это показал и предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов. «Брюгге» — не чужой мне клуб, будет интересно посмотреть на него в противостоянии с чемпионом России.



На мой взгляд, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов, «Зениту» необходимо усиление. В нынешней ситуации бороться за 1–2-е место будет очень сложно. Но, насколько знаю, питерцы сейчас собираются купить 2–3 футболистов специально под Лигу чемпионов", — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.