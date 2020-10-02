Стив Макларен: Санчо – это ненужная роскошь для «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен прокомментировал возможный трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».



«Когда ты играешь с высокой линией обороны, твои центральные защитники должны доминировать при игре один в один, они должны быть скоростными. У Магуайра и Линделёфа нет скорости. Они хорошо играют впереди, но им нужна подстраховка.

«Манчестер Юнайтед» забивает голы и угрожает чужим воротам. Их тройка нападения невероятна, а полузащита стала сильнее с появлением Бруну Фернандеша и Донни ван де Бека. Там у них есть всё, что нужно.

Санчо – это роскошь, в которой нет необходимости. Вы говорите, что нужно добавить £ 10 или 20 млн к уже предложенной сотне, чтобы заполучить его. Идите и заберите мальчика, вы же «Манчестер Юнайтед». Покажите своё влияние.

Но я думаю, что лучше было бы потратить эти деньги на достойных защитников», – сказал Макларен.