Малафеев: «Локо» займёт четвёртое место, а «Зенит» способен обыгрывать «Лацио» и «Брюгге»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов и оценил шансы российских команд на выход из группы.
«В сравнении с «Локомотивом» и «Краснодаром» «Зениту» повезло с жеребьёвкой. Но на групповой стадии ЛЧ слабых соперников не остаётся. Выделяется в этом квартете «Боруссия», а вот «Лацио» и «Брюгге» «Зенит» способен обыгрывать. Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Да, сейчас в составе жёлто-чёрных собраны такие футболисты, как Аксель Витсель, Эрлинг Холанд, Торган Азар, но «Зенит» может дать бой немецкому коллективу. Вопрос в том — предоставят ли дортмундцы такую возможность.
Южанам будет легче ещё и потому, что результата от них никто не ждёт, в отличие от «Зенита». Они всё же дебютанты, да и группу получили посильнее, чем петербуржцы. В случае неудачи у «быков» появится одно весомое оправдание — нехватка опыта. Но именно по этой причине руки у подопечных Мусаева развязаны. Поэтому «Краснодар» вполне может удивить соперников тем футболом, который демонстрирует в РПЛ, когда с ним играют на встречных курсах.
При всём уважении, боюсь, «Локо» займёт лишь четвёртое место. Думаю, «железнодорожникам» непросто придётся и в противостоянии с «Зальцбургом». Это очень хорошая атакующая команда. А так я буду болеть за все российские клубы и всем желаю удачи. Если они к старту группового этапа ЛЧ наберут хорошую форму, у них появится шанс выступить достойно», — цитирует Малафеева RT.
- 2 октября 2020
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