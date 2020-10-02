Валерий Газзаев: сегодня российская лига — это настоящее болото

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на неудачу российских клубов в еврокубках и оценил перспективы лиги.
«К сожалению, все это не случайность, а печальная тенденция. Потому что вспоминается прошлый год, когда отбор точно так же не сумели пройти тульский «Арсенал» и «Спартак»… Причем их соперниками тоже были команды из чемпионатов с более низким на тот момент рейтингом УЕФА, чем РПЛ.
Конечно же, это болезненный удар по репутации российского футбола и страны, которая два года назад успешно провела чемпионат мира, ставший по словам президента ФИФА Джанни Инфантино лучшим в истории мировых первенств. На сегодняшний день в России создана уникальная футбольная инфраструктура, которой нет равных в мире. Но уровень футбола оценивают не только по наличию стадионов, но и по выступлению сборной и клубов на международной арене. И если национальная команда в последнее время выглядит достойно, то на клубном уровне нам гордиться абсолютно нечем. В последние десять лет результата нет, и мы вынуждены признать, что средний уровень футбола в России падает.
Пришло время задуматься, почему так происходит. В каждом серьёзном деле нужна система, которая даёт результат. Это касается любой области — бизнеса, политики и, безусловно, спорта. А если система не даёт результата, значит, она не работает — и настало время что-то менять.
Давайте признаем: сегодня российская лига — это настоящее болото. Все это видят, но почему-то молчат.
Как известно, если футболисты не дают результат, их меняют. Если тренер не даёт результат, его тоже меняют. В связи с этим я хочу задать один вопрос. Если руководители лиг не дают результат, почему их не меняют?! Почему они остаются и продолжают повторять: «У нас самая лучшая лига, у нас все нормально», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
- 2 октября 2020
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