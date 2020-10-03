Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Тамбов» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Тамбов» – «Арсенал». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Тамбов», набрав 7 очков в 9 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета команду отделяет два очка. «Арсенал» (8) — на 12-м месте.

Календарь чемпионата России сезона-2020/2021

«Тамбов» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ в Саранске
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020