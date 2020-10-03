«Тамбов» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 3 октября, состоится матч «Тамбов» – «Арсенал». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Тамбов», набрав 7 очков в 9 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета команду отделяет два очка. «Арсенал» (8) — на 12-м месте.
Календарь чемпионата России сезона-2020/2021
«Тамбов» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ в Саранске
- 3 октября 2020
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