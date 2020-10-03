Массажит Кокорина отреагировал на обвинения в травмах футболиста

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал обвинения в свой адрес после очередной травмы игрока.
«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин из-за травмы пропустит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». 29-летнему футболисту предоставят двухнедельный курс лечения.
Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 3 октября 2020
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