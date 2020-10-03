Зайнутдинов и Марадишвили забили дебютные голы в составе ЦСКА
Полузащитники ЦСКА Бактийор Зайнутдинов и Константин Марадишвили забили по одному голу в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «армейцы» играют с «Уралом». Встреча проходит в эти минуты, красно-синие ведут со счётом 2:0. У футболистов эти забитые мячи стали дебютными в составе ЦСКА.
Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» за € 2 млн. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 10 матчей и забил один мяч. Действующий контракт 22-летнего флангового полузащитника рассчитан до 2025 года.
Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. За «армейцев» полузащитник провёл 20 матчей и забил один гол. 23 июня 20-летний опорник связал себя с клубом вплоть до лета 2025 года.
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