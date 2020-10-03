Федун: дерби двух столиц будет интересным

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

«Дерби двух столиц будет интересным», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. После победы со счётом 2:0 в матче с «Уралом» на третье место переместился ЦСКА. «Армейцы» отстают от лидеров турнирной таблицы всего на одно очко.