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Илья Геркус: Дзюба без Азмуна — 1/2 нападающего

Илья Геркус: Дзюба без Азмуна — 1/2 нападающего
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о первом тайме матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» и оценил игру нападающего гостей Артёма Дзюбы. Счёт — 0:0, 50-я минута.

«Дзюба без Азмуна – 1/2 нападающего», – написал Геркус в своём «твиттере».

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).

«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).

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