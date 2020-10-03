«Спартак» — «Зенит»: Ерохин открыл счёт

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком». Счёт — 1:0, идёт второй тайм.

Хавбек питерцев забил гол на 65-й минуте встречи. После передачи Артёма Дзюбы Ерохин расстрелял ворота Максименко с близкого расстояния.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).