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«Спартак» — «Зенит»: Понсе сравнял счёт

«Спартак» — «Зенит»: Понсе сравнял счёт
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 86-й минуте сравнял счёт в матче с «Зенитом».

Форвард принял мяч в штрафной площади соперника и ударил точно в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).

«Спартак» и «Зенит», набрав в 9 турах по 20 очков, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, при этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).

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