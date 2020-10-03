«Спартак» — «Зенит»: Понсе сравнял счёт

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 86-й минуте сравнял счёт в матче с «Зенитом».

Форвард принял мяч в штрафной площади соперника и ударил точно в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Спартак» и «Зенит», набрав в 9 турах по 20 очков, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, при этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).