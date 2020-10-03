Марадишвили прокоммментировал дебютный гол за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился своим мнением о дебютном голе за главную команду «армейцев» в матче с «Уралом» (2:0).

«Очень рад, но без помощи моих сокомандников этого бы не случилось. Рад и горд, что забил за главную команду. Дальние удары? Изредка остаёмся после тренировок, чтобы поднаточить удар. Сегодня было близко к штрафной, нужно было бить и забивать. Никс прошёл нескольких игроков, скатил под удар, и я просто пробил в дальний угол», — сказал Марадишвили в интервью пресс-службе ЦСКА.

Полузащитники ЦСКА Бактийор Зайнутдинов и Константин Марадишвили забили по одному голу в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом».



Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. За «армейцев» полузащитник провёл 20 матчей и забил один гол. 23 июня 20-летний опорник связал себя с клубом вплоть до лета 2025 года.