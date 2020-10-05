Вирджил Ван Дейк: «Ливерпуль» не должен проигрывать со счётом 2:7

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:7).
«Трудно принять такое поражение. Прежде всего нужно отметить игру „Астон Виллы“, они этого заслуживают. Это был один из тех матчей, в котором мы выложились на 100 процентов. Мы все разочарованы, „Ливерпуль“ не должен проигрывать с таким счётом. Мы должны сплотиться и сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.
Я не буду умалять заслуг «Астон Виллы», но мы должны были играть более осторожно. Во всех аспектах игры мы должны были сыграть лучше. Нам важно не сходить с ума, но мы должны стать лучше. Разница в игре между победой над «Арсеналом» и в матче с «Астон Виллой» была слишком большой", — приводит слова ван Дейка ВВС.
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