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«Спартак» потребовал справедливости для уволенного маскота «Арсенала» Ганнерзавра

«Спартак» потребовал справедливости для уволенного маскота «Арсенала» Ганнерзавра
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» отреагировал на новость об увольнении маскота лондонского «Арсенала» Ганнерзавра после 27 лет работы в клубе.

«Справедливость для Ганнерзавра», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

Напомним, в костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей.

«Арсенал» по итогам четырёх туров английской Премьер-лиги с 9 очками в активе находится на четвёртой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «канониры» проведут с «Манчестер Сити» 17 октября. Начало — в 19:30 мск. В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Букайо Сака, которому ассистировал Эктор Бельерин. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Николя Пепе.

Маскот лондонского «Арсенала» Ганнерзавр попал под сокращение. Он работал в клубе 27 лет
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