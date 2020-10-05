«Спартак» потребовал справедливости для уволенного маскота «Арсенала» Ганнерзавра

«Спартак» отреагировал на новость об увольнении маскота лондонского «Арсенала» Ганнерзавра после 27 лет работы в клубе.
«Справедливость для Ганнерзавра», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».
Напомним, в костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей.
«Арсенал» по итогам четырёх туров английской Премьер-лиги с 9 очками в активе находится на четвёртой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «канониры» проведут с «Манчестер Сити» 17 октября. Начало — в 19:30 мск. В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Букайо Сака, которому ассистировал Эктор Бельерин. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Николя Пепе.
- 5 октября 2020
-
22:11
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:36
-
21:26
-
21:23
-
21:09
-
21:04
-
21:04
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
19:52
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
19:09
-
18:58
-
18:52
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:31
-
18:14
-
18:10
-
18:06
-
17:59
-
17:48
-
17:43
-
17:39
-
17:36