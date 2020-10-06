Сульшер отреагировал на переход 18-летнего Пельистри в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход 18-летнего уругвайского крайнего полузащитника «Пеньяроля» (Уругвай) Факундо Пельистри.

«Наши скауты давно следят за Факундо, и мы верим, что он будет настоящим талантом в долгосрочной перспективе. Хотя мы понимаем, что Факундо потребуется время, чтобы адаптироваться к английской игре, он способен повлиять на свой темп и способность обыграть соперника.

Факундо имеет идеальную платформу для развития в «Манчестер Юнайтед», он обладает всеми техническими качествами и правильным менталитетом, необходимыми для того, чтобы стать здесь лучшим игроком. Мы все с нетерпением ждем возможности поработать с ним, чтобы реализовать его потенциал в ближайшие годы», — цитирует Сульшера официальный сайт манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» подписал с Пельистри 5-летний контракт с опцией продления ещё на год. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 он провёл за «Пеньяроль» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.