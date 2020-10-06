Соперник «Краснодара» по ЛЧ заплатил € 26 млн за 18-летнего форварда из «Андерлехта»

Французский «Ренн» оформил переход 18-летнего бельгийского нападающего «Андерлехта» Жереми Доку, сообщается на официальном сайте красно-чёрных.

По данным портала Transfermarkt, переход юного таланта обошёлся «Ренну» в € 26 млн. Контракт с игроком заключён сроком на 5 лет.

«Я очень счастлив перейти в «Ренн». Уже не терпится выйти на поле и начать играть. Лига 1 гораздо выше уровнем, чем чемпионат Бельгии. Мне нужно будет показать, на что я способен, но я готов к этому», — приводит слова Доку официальный сайт «Ренна».

Жереми Доку является воспитанником «Андерлехта». Всего за бельгийский клуб он провёл 44 матча, в которых отметился 10 забитыми мячами и 8 результативными передачами. В сентябре 2020 года он дебютировал за основную сборную Бельгии в игре с датчанами (2:0). Уже в следующем матче со сборной Исландией (5:1) ему удалось отметиться забитым мячом.

Напомним, что «Ренн» является соперником российского «Краснодара» по групповой стадии турнира Лиги чемпионов. Именно с выездного матча с французским клубом «быки» дебютируют на этой стадии самого престижного футбольного турнира.