«Барселона» просит игроков пойти на понижение зарплат
Испанская «Барселона» испытывает серьёзные финансовые затруднения: по итогам завершившегося финансового года испанцы зафиксировали убытки размером в € 97 млн. При этом в руководстве клуба убеждены, что ситуации вряд ли станет лучше, сообщает Cadena Ser.
Чтобы избежать серьёзных трудностей, руководство «Барселоны» просит футболистов пойти на снижение заработной платы. Переговоры проводятся с помощью «неформальных индивидуальных контактов». Также в клубе работают над продлением контрактов многих игроков.
Ранее стало известно, что расходы на зарплаты футболистов за 2019 год составили € 545 млн.
«Барселона», «Наполи» и «Аякс» — лидеры по продажам по итогам трансферного окна в Европе
- 6 октября 2020
-
07:18
-
06:55
-
06:19
-
06:01
-
05:42
-
05:28
-
04:20
-
04:03
-
03:49
-
03:47
-
03:22
-
02:57
-
02:38
-
02:21
-
02:07
-
01:55
-
01:48
-
01:32
-
00:42
-
00:37
-
00:28
-
00:11
-
00:02
- 5 октября 2020
-
23:51
-
23:47
-
23:35
-
23:31
-
23:21
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:11
Партнерский контент