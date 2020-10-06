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«Барселона» просит игроков пойти на понижение зарплат

«Барселона» просит игроков пойти на понижение зарплат
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» испытывает серьёзные финансовые затруднения: по итогам завершившегося финансового года испанцы зафиксировали убытки размером в € 97 млн. При этом в руководстве клуба убеждены, что ситуации вряд ли станет лучше, сообщает Cadena Ser.

Чтобы избежать серьёзных трудностей, руководство «Барселоны» просит футболистов пойти на снижение заработной платы. Переговоры проводятся с помощью «неформальных индивидуальных контактов». Также в клубе работают над продлением контрактов многих игроков.

Ранее стало известно, что расходы на зарплаты футболистов за 2019 год составили € 545 млн.

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