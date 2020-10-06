Дзюба прокинул мяч в «домик» Кудряшову на тренировке сборной. Видео

Во время одного из упражнений на тренировке сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба отправил мяч между ног защитнику Фёдору Кудряшову.

Капитан команды выложил этот ролик у себя в «инстаграме» с подписью: «Попал в домик. Федя, извини».

Встреча Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ-Арене».



Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.



Напомним, в предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2).