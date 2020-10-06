Шустер: Месси меня беспокоит. Не знаю, понимает ли он свою роль

Бывший игрок «Барселоны» Бернд Шустер поделился мыслями об игре аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в начале нынешнего сезона.

По мнению немецкого специалиста, уход из клуба уругвайского форварда Луиса Суареса несколько дезориентировал Месси, который пока не может привыкнуть к роли ложной «девятки».

«Месси меня беспокоит. Не знаю, понимает ли он свою роль», — приводит слова Шустера Mundo Deportivo.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити".