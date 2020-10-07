Полузащитник «Спартака» Урунов получил повреждение в расположении сборной Узбекистана

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов покинул расположение сборной Узбекистана. 19-летний игрок получил повреждение на тренировке, поэтому тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем, сообщает пресс-служба национальной Ассоциации футбола.
Урунов является воспитанником «Ташкента». В 2020 году полузащитник перешёл в «Уфу» за € 200 тыс. В её составе игрок провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. В текущее трансферное окно Остон перебрался в стан московского «Спартака». Команда заплатила за полузащитника € 1,5 млн. Урунов в сезоне-2020/2021 шесть раз появился на поле, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В составе национальной команды полузащитник дебютировал в 2019 году. Урунов провёл три матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,5 млн.
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