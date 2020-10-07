Черышев: возвращение в Россию? Разговоры были. Они меня не должны волновать

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал вызов в национальную сборную и поделился ожиданиями от предстоящих матчей.



«Я чувствую себя хорошо. Последние 10 дней тренировался с командой. Никакого недомогания нет. Готов помочь, если будет нужно.



Возвращение в Россию? Разговоры были. Я хотел принять решение, когда познакомился с новым тренером «Валенсии». Хотел там остаться. Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня всё устраивает. В прошлом году я мало играл. В этом году познакомился с тренером, и мне всё нравится. Та работа, которую мы проводим. То, что вокруг говорится, зависит не от меня. Эти разговоры меня не должны волновать.



Все, кто играет за сборные, показывают высокий уровень. Мы выиграли обе игры против хороших соперников в сентябре. Болел дома за команду, следил и переживал. Хорошо, что выиграли», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча Россия — Швеция состоится завтра, 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск. Матч пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене».



Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

Черышев: я соскучился по сборной России. Будет шанс — готов помочь команде