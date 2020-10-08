Роберто Манчини установил рекорд сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил рекорд национальной команды — он выиграл 68% матчей во главе сборной, это лучший показатель среди тренеров, руководивших Италией более 20 игр.

Разгромная победа итальянцев над сборной Молдавии в товарищеском матче (6:0) стала для Манчини 15-й в 22 матчах. Ещё пять матчей завершились поражениями, два — поражениями.

Роберто Манчини ушёл в сборную Италии в 2018 году из петербургского «Зенита».после того, как «скуадра адзурра» не смогла попасть на чемпионат мира в России, а её предыдущий наставник Джан Пьеро Вентура. был отправлен в отставку. Манчини вывел сборную Италии на чемпионат Европы, перенесённый с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.