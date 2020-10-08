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Владелец «Торпедо» рассказал о бюджете клуба под задачу выхода в РПЛ

Владелец «Торпедо» рассказал о бюджете клуба под задачу выхода в РПЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о бюджете клуба в нынешнем сезоне.

«Как совместить бюджет 319 млн рублей и задачу выйти в РПЛ? Мы не планируем сильно увеличивать бюджет. Сильно – это на 100 миллионов. Безусловно, могут быть какие-то корректировки. Могут быть доходы от трансферов. Это, как и премия в случае выхода в РПЛ, пока не заложено в бюджет, поэтому в нём будут корректировки. Координатных шагов не планируем. Мне кажется, что бюджета достаточно, чтобы решить задачу. Корректировки бюджета будут в конце. Всё-таки ещё важен и настрой, и работа тренера, и атмосфера, и от игроков многое зависит. Я считаю, что всего достаточно, чтобы решить задачу», — сказал Авдеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

После 13 туров «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка.

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