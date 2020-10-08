Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
«Сегодня утром Миранчук провёл часть тренировки в общей группе „Аталанты“. В пятницу, 9 октября, состоится следующая тренировка», — говорится в сообщении.
Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» 4 сентября 2020 года. 24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.
«Аталанта» ранее сообщила об одном случае заражения коронавирусом в команде. Результат теста одного из футболистов команды на коронавирус оказался положительным. Отмечается, что у заражённого не наблюдается никаких симптомов. Имя игрока не сообщается.
- 8 октября 2020
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