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Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты»

Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты»
Футбол / Италия 0

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

«Сегодня утром Миранчук провёл часть тренировки в общей группе „Аталанты“. В пятницу, 9 октября, состоится следующая тренировка», — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» 4 сентября 2020 года. 24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.

«Аталанта» ранее сообщила об одном случае заражения коронавирусом в команде. Результат теста одного из футболистов команды на коронавирус оказался положительным. Отмечается, что у заражённого не наблюдается никаких симптомов. Имя игрока не сообщается.

В «Аталанте» Миранчука выявлен один случай заражения коронавирусом
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