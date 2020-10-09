Мохаммед Рабиу стал игроком «Тамбова»

Состав «Тамбова» пополнил ганский полузащитник Мохаммед Рабиу. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1». Рабиу внесён в заявочный лист команды на текущий сезон, он будет выступать под 19-м номером, сообщает пресс-служба клуба. Мохаммед перешёл в «Тамбов» на правах свободного агента.



В карьере полузащитника значатся «Химнастик», «Херес», «Сампдория», «Удинезе», «Эвиан», «Кубань», «Анжи», «Крылья Советов» и «Париж». В России игрок провёл 77 матчей и забил один мяч.



30-летний ганский полузащитник стабильно вызывается в национальную команду, за которую он дебютировал в 2011 году. Рабиу провёл 29 матчей и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 400 тыс.

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