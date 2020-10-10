«Сочи» может подписать хорватского нападающего Дуганджича

«Сочи» проявляет интерес к нападающему «Ботошани» Марко Дуганджичу, сообщает Gazeta Sporturilor.
По данным источника, румынский клуб уже договорился с «Сочи» о трансфере Дуганджича. Сообщается, что сам хорватский форвард также не против заключить контракт с «Сочи».
В прошлом сезоне Дуганджич провёл за «Ботошани» 13 матчей в рамках чемпионата Румынии, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне на его счету 2 гола и результативная передача в 5 играх.
После десяти туров чемпионата России «Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От лидирующих «Зенита» и «Спартака» команда отстает на 2 очка. В следующем туре РПЛ команде предстоит сыграть с «Зенитом». Встреча пройдёт 17 октября в Санкт-Петербурге.
- 10 октября 2020
-
03:46
-
03:23
-
02:59
-
02:34
-
02:03
-
01:38
-
00:58
-
00:54
-
00:40
-
00:34
-
00:24
-
00:08
- 9 октября 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
22:31
-
22:18
-
22:06
-
21:53
-
21:49
-
21:31
-
21:19
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:12
-
20:10
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
18:56