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«Сочи» может подписать хорватского нападающего Дуганджича

«Сочи» может подписать хорватского нападающего Дуганджича
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» проявляет интерес к нападающему «Ботошани» Марко Дуганджичу, сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным источника, румынский клуб уже договорился с «Сочи» о трансфере Дуганджича. Сообщается, что сам хорватский форвард также не против заключить контракт с «Сочи».

В прошлом сезоне Дуганджич провёл за «Ботошани» 13 матчей в рамках чемпионата Румынии, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне на его счету 2 гола и результативная передача в 5 играх.

После десяти туров чемпионата России «Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От лидирующих «Зенита» и «Спартака» команда отстает на 2 очка. В следующем туре РПЛ команде предстоит сыграть с «Зенитом». Встреча пройдёт 17 октября в Санкт-Петербурге.

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