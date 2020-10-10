Зарплата Миранчука в «Аталанте» — пятая по размеру. Столько же получает Буффон в «Юве»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зарабатывает € 1,5 в год после уплаты налогов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, зарплата хавбека — пятая по размеру в команде. Больше него в «Аталанте» зарабатывают Йосип Иличич, Луис Мурьель и Дуван Сапата (все – € 1,8 млн), а также Алехандро Гомес (€ 2 млн).

Столько же, сколько и россиянин, в итальянском чемпионате получают Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Андреа Раноккия («Интер»), Фабиан Руис («Наполи»), Давиде Сантон («Рома»), Саму Кастильехо («Милан»), Тео Эрнандес («Милан») и Джованни Симеоне («Кальяри»).

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». Ожидается, что дебют полузащитника за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.