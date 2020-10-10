«Ювентус» и «ПСЖ» хотят подписать Давида Алабу после окончания его контракта с «Баварией»
Защитник «Баварии» Давид Алаба может подписать контракт с «Ювентусом» или «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, «Ювентус» является фаворитом в борьбе за футболиста. Однако в Париже также рассчитывают на удачную сделку. В «ПСЖ» рассматривают 28-летнего австрийца в качестве замены Тьяго Силве, который ушёл в «Челси».
Сообщалось, что Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере € 25 млн за сезон. Позже почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что клуб и футболист не могут согласовать новый контракт из-за финансовых требований, а также отметил, что агент Алабы — жадная пиранья.
Румменигге: хотим, чтобы Алаба остался в «Баварии» и после 2021 года
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