Гинтер: матч с Украиной получился так себе, Германия сыграла не лучшим образом

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер подвёл итоги матча третьего тура Лиги наций со сборной Украины (2:1).

«Матч получился так себе. Понимаем, что сыграли не лучшим образом, но главным было победить. Мы были далеки от своего максимума. Что касается моего гола, то тут 90 процентов заслуги принадлежит Тони Рюдигеру», — цитирует Гинтера сайт УЕФА.

Немецкая команда открыла счёт на 20-й минуте встречи. Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку. На 49-й минуте Горецка поразил пустые ворота. Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью пенальти, который на 77-й минуте реализовал Малиновский.



Таким образом, немцы набрали пять очков и расположились на второй строчке таблицы группы 4 лиги А. Украинцы (3) — на третьем месте.