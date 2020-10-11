Реднапп: от перехода Кавани в «Манчестер Юнайтед» веет отчаянием

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением о трансфере нападающего Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед».



«Было очевидно, что „Манчестер Юнайтед“ что-то нужно ещё до того, как состоялся этот шокирующий матч с „Тоттенхэмом“. Беспокоило, что по некоторым было видно, будто они сдались. Но от подписания контракта с 33-летним Кавани с такой большой зарплатой в последний день трансферного окна веет отчаянием. Восемь недель назад в моём окружении говорили, что Кавани хочет приехать в Англию. Но после того, как услышал о зарплате, просто пожелал им удачи.



Если „Манчестер Юнайтед“ так сильно хотел его приобрести, почему же клуб так затянул с этим? Кавани блистал на протяжении многих лет. Если он ещё голоден до побед, то сможет проделать отличную работу. Надеюсь, Сульшер знает, что делать, потому что „Манчестер Юнайтед“ больше не может позволить себе таких поражений», — приводит слова Реднаппа The Sun.

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