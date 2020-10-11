Англия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Бельгии, которые сыграют в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Бельгия.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Дайер, Магуйар, Уолкер, Александер-Арнольд, Райс, Джордан Хендерсон, Маунт, Рашфод, Калверт-Льюин.
Запасные: Дин Хендерсон, Поуп, Коди, Джеймс, Мингс, Грилиш, Уорд-Праус, Мэйтленд-Найлс, Филлипс, Санчо, Ингс, Кейн.
Бельгия: Миньоле, Боята, Денайер, Алдервейрелд, Мёнье, Витсель, Кастань, Тилеманс, Де Брёйне, Карраско, Лукаку.
Запасные: Руф, Мехеле, Дендокер, Кайембе-Диту, Ванакен, Версхарен, Батшуайи, Бентеке, Доку, Ориги, Троссард, Камински.
Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе Тобиасом Штилером, ассистировать будут судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья — Кристиан Дингерт.
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