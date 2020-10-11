Арсен Венгер рассказал, что нужно женщинам, чтобы играть в футбол вместе с мужчинами

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, что необходимо женщинам, чтобы играть в футбол вместе с мужчинами.
«Я бы сказал, что в последние 10 лет в Премьер-лиге и футболе в целом наблюдается упор на физическую подготовку. Значит, это должна быть женщина с исключительным физическим потенциалом. Это может быть женщина, бегущая 100-метровку с исключительной техникой. Почему бы нет? Не исключаю, но это будет только в исключительных случаях, а не на регулярной основе», — приводит слова Венгера The Guardian.
70-летний Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии. В настоящее время французский специалист является главой отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
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