Пуйоль: мне хотелось выступать за «Милан» и сыграть с Мальдини, но я был рад в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал ситуацию с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси, который хотел покинуть клуб минувшим летом.
«Не хотелось, чтобы Месси уходил, но это футбол. В конце концов, он решил остаться. Недавно Лео сказал, что у него есть мотивация. Надеюсь, он сможет быть в „Барсе“ ещё много лет. Это огромный актив для Примеры.
Любопытство к переменам есть, но нужно многое оценивать. Я был горд играть за «Барселону». Обстоятельства складывались благоприятно, клуб всегда рассчитывал на меня. Я получал предложения от других команд, итальянских и английских. Я никогда не скрывал, что мне хотелось бы выступать за «Милан», сыграть с Паоло Мальдини, он для меня кумир. Но я был рад остаться в «Барселоне», — цитирует Пуйоля Mundo Deportivo.
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